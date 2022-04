நாட்டை துண்டாடும் சக்திகளுக்கு கருணையே கிடையாது! ஊட்டியில் நின்றபடி, சூடாக "வார்ன் செய்த" ஆளுநர் ரவி

Tamilnadu

oi-Vishnupriya R

ஊட்டி: நாட்டின் ஒருமைப்பாட்டை குலைக்க முயற்சி செய்பவர்களுக்கு கருணை இல்லை என தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பேசினார்.

ஆளுநரின் ஊட்டி மீட் | தமிழக அரசே பல்கலை. துணை வேந்தர்களை நியமிக்க மசோதா | Oneindia Tamil

நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டியில் உள்ள ராஜ்பவனில் தமிழகத்தில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களின் துணைவேந்தர்கள் இரு நாள் மாநாடு தொடங்கியது. வளர்ந்து வரும் புதிய உலக அரங்கில் இந்தியாவின் பங்கு , 2047-க்குள் இந்தியா உலகத் தலைவராக இருக்கும் ஆகிய இரு தலைப்புகளின் கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது.

இந்த மாநாட்டை துவங்கி வைத்து ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசுகையில் இந்தியாவில் கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பல்வேறு பிரச்சினைகள் இருந்து வந்தன. ஜம்மு காஷ்மீரில் பிரிவினைவாத சக்திகளால் பல்வேறு பிரச்சினைகள் இருந்து வந்தன.

இங்கே முதல்வர் பேசி முடிச்சதும்.. அங்கே ஆளுநர் மாளிகை போட்ட போட்டோ! ரவி அருகே யாருன்னு பார்த்தீங்களா

English summary

TN Governor R.N.Ravi says we shouldnt see any mercy on those who wants to divide India