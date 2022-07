இப்படி யோசிச்சா எப்படி? மின்கம்பங்களோடு கால்வாய் அமைத்த காண்ட்ராக்டர்! இது திருப்பத்தூர் மாடல்!

Tamilnadu

oi-Nantha Kumar R

திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூரில் ஏற்கனவே மின்கம்பங்கள் இருக்கும் நிலையில் அதனை அப்புறப்படுத்தாமல் அதனுடன் சேர்த்து கால்வாய் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் தற்போது மத்திய, மாநில அரசு திட்டங்களின் கீழ் மேம்பாட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

புதிதாக தார் சாலை, சிமென்ட் ரோடு, கால்வாய் அமைத்தல் உள்பட மக்களின் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.

English summary

In Ampur of Tirupathur district, where there are already electricity poles, instead of removing them, a canal has been constructed along with them.