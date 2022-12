பொங்கல் பரிசு கரும்பு கொள்முதலில் இடைத்தரகர்கள் தலையிட்டால்.. ராதாகிருஷ்ணன் கடும் எச்சரிக்கை!

Tamilnadu

oi-Vignesh Selvaraj

மயிலாடுதுறை : பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் வழங்கப்படும் கரும்பு கொள்முதலில் இடைத்தரகர்கள் ஈடுபட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூடுதல் தலைமை செயலாளர் ஜெ.ராதாகிருஷ்ணன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். கரும்பு கொள்முதல் பணியை கண்காணிக்க மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் கண்காணிப்புக் குழு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் முழு கரும்பு அளிக்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்த நிலையில், விவசாயிகளிடம் இருந்து நேரடியாக அரசே கரும்புகளை கொள்முதல் செய்ய உள்ளது. இதற்காக கொள்முதல் செய்யவுள்ள கரும்புகளை கூட்டுறவுத்துறை செயலர் ராதாகிருஷ்ணன் ஆய்வு செய்தார்.

மேலும், தமிழகத்தில் ரேஷன் அரிசி கடத்தலை தடுக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்று ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார். ரேஷன் அரிசி கடத்தலை முற்றிலுமாக நிறுத்த முக்கிய புள்ளிகளை கைது செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Additional Chief Secretary J.Radhakrishnan has warned that strict action will be taken if middlemen are involved in Pongal sugarcane procurement. He also said that a monitoring committee has been organized under the leadership of the district collector to monitor the sugarcane procurement.