ஜாதி, மதத்தைக் குறிப்பிட தேவையில்லை.. கேரளா அரசின் துணிச்சலான நடவடிக்கைக்கு கமல் பாராட்டு

சென்னை: பிறப்பு சான்றிதழில் ஜாதி, மதத்தைக் குறிப்பிடத் தேவையில்லை என்ற கேரளா அரசின் நடவடிக்கை துணிச்சலானது என நடிகர் கமல்ஹாசன் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

பிறப்பு சான்றிதழில் ஜாதி, மதம் ஆகியவற்றை குறிப்பிட தேவையில்லை என்பது அண்மையில் கேரளா அரசு அனுப்பிய சுற்றறிக்கை. இந்த சுற்றறிக்கைக்கு நடிகர் கமல்ஹாசன் தமது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக கமல்ஹாசன் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவு:

Bravo again Kerala Govt. Your circular is historic. Iv'e refused filling caste and religeon columns in my daughter's birth certificate. My daughters decided after they were 21. Shruti has chosen to be Hindu. Akshara might stay without caste or religeon. pic.twitter.com/OfkpX94RpO