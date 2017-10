கன்னியாகுமரியில் மழையால் நிரம்பிய குளங்கள் - சுவர் இடிந்து 2 பேர் காயம்

கன்னியாகுமரி: கனமழை காரணமாக அப்பகுதி குளங்கள் நிரம்பி வழிகின்றன.

கன்னியாகுமரி: வடகிழக்குப் பருவமழை குமரி மாவாட்டத்தில் தீவிரமடைந்துள்ளது. தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக பல பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது. கனமழையால் சாலையில் மழை பெருக்கெடுத்துள்ளது.

தொடர் கனமழையால் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் குளங்கள் நிரம்பி வருகின்றன. இதுவரை 198 குளங்கள் முழுமையாக நிரம்பியுள்ளன.

420 குளங்கள் 75 சதவீதமும், 596 குளங்கள் 50 சதவீதமும் நிரம்பியுள்ளன. இதனால் அப்பகுதியில் ரப்பர் பால் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

