அதிமுகவைப் போலவே.. துரதிர்ஷ்டவசமாக அந்த கட்சிக்கும் இப்படி ஒரு நிலைமை.. ஜோதிமணி பொளேர்

காரைக்கால் : தமிழகத்தில் அதிமுக அரசு எப்படி பாஜகவுக்கு அடிமையாக இருந்து, தேர்தலில் தோல்வியடைந்து, தற்போது கட்சியே கரையும் நிலைமையில் உள்ளதோ, அதேபோல துரதிர்ஷ்டவசமாக புதுச்சேரியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் பாஜகவுக்கு அடிமையாக உள்ளது என கரூர் லோக்சபா தொகுதி எம்பி ஜோதிமணி விமர்சித்துள்ளார்.

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான, காங்கிரஸ் கட்சியின் மேலிடப் பார்வையாளர்களுள் ஒருவரான கரூர் தொகுதி எம்.பி ஜோதிமணி உள்ளார்.

இவர் காரைக்கால் மாவட்டத்தில் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சித் தேர்தல் தொடர்பாக இன்று காரைக்காலில் காங்கிரஸ் கட்சியினருடன் ஆலோசனை நடத்தினார். பின்னர் திருநள்ளாறு தர்பாரண்யேஸ்வரர் கோயிலுக்குச் சென்று தரிசனம் செய்தார்.

English summary

Karur Lok Sabha MP Jyoti Mani has criticized how the AIADMK government in Tamil Nadu has been enslaved to the BJP, lost the election and is now in a state of disintegration, as well as the unfortunate NR Congress in puducherry.