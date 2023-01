"ஆம்புலன்ஸுக்கு வழிவிட முடியாது".. அரை மணிநேரமாக துடிதுடித்து போன உயிர்.. ச்சே இப்படியும் மனிதர்களா?

சொத்து தகராறு காரணமாக ஆம்புலன்ஸுக்கு வழிவிட மறுத்தததால் நாமக்கல்லில் ஒரு முதியவரின் உயிர் அநியாயமாக பறிபோயுள்ளது.

Tamilnadu

oi-Jackson Singh

ராசிபுரம்: தன்னுடைய நிலம் என்பதால் அதை அடைத்து வைத்துவிட்டு ஆம்புலன்ஸுக்கு வழிவிட மறுத்தததால் ஒரு உயிர் பறிபோன சம்பவம் நாமக்கல்லில் அரங்கேறியுள்ளது.

சொத்து தகராறு காரணமாக ஆம்புலன்ஸுக்கு வழிவிட மறுத்த நபர் மீது போலீஸில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

கண் முன்னே ஒரு உயிர் போய்க் கொண்டிருக்கிறது எனத் தெரிந்திருந்தும் பகையை மனதில் வைத்து பழிவாங்கும் மனிதர்களை என்னவென்று சொல்வது?

English summary

An incident has taken place in Namakkal where a person has lost his life because he blocked it because it was his land and refused to give way to an ambulance.