பள்ளி மாணவி மரணம்! நாளை உடல் தகனம்! தயாராகும் மயானம்! குவிந்த போலீசார்! என்ன நடக்கிறது கடலூரில்?

oi-Rajkumar R

சென்னை : கள்ளக்குறிச்சியில் தனியார் பள்ளியில் +2 படித்து வந்த மாணவி மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த நிலையில், அவரது உடலை பெற்றுக் கொள்ள பெற்றோர் ஒப்புக் கொண்ட நிலையில், அவரது உடலை தகனம் செய்ய ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

பள்ளி மாணவி மரணம்! நாளை உடல் தகனம்! தயாராகும் மயானம் - வீடியோ

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் கணியமூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ள சக்தி மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியில் படித்து வந்த மாணவி ஒருவர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மர்மமான முறையில் மரணம் அடைந்த சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மாணவிக்கு நீதி கேட்டு கடந்த சில நாட்களாக அவரது பெற்றோர்கள் உறவினர்கள் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில் இன்று திடீரென பள்ளி முன்பு அதிக அளவில் கூட்டம் கூடி போராட்டம் நடைபெற்றது அப்போது திடீரென வன்முறை மூண்டு பள்ளி சூறையாடப்பட்டதோடு வாகனங்கள் தீ வைத்துக் கொளுத்தப்பட்டன.

கள்ளக்குறிச்சி மாணவி வழக்கு.. திரிக்கப்பட்ட போஸ்ட் மார்டம்.. குற்றம்சாட்டிய பெற்றோர் தரப்பு

English summary

A girl who was studying +2 in a private school in Kallakurichi died mysteriously, and her parents agreed to receive her body, and preparations are being made to cremate her body.