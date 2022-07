கள்ளக்குறிச்சி கலவரம்.. உயிரிழந்த மாணவி, தாயிடம் பேசியது என்ன? பள்ளி நிர்வாகம் வீடியோ மூலம் கேள்வி!

Tamilnadu

கள்ளக்குறிச்சி: தனியார் பள்ளி மாணவி மரணம் குறித்து அந்தப் பள்ளியின் செயலாளர் சாந்தி விளக்கமளித்து வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.

Kallakurichi School செயலாளர் சாந்தி ரவிக்குமார் விளக்கம் | Kallakurichi School Girl | *TamilNadu

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சின்னசேலத்தை அடுத்திருக்கும் கனியாமூரில் தனியார் பள்ளி ஒன்று இயங்கி வருகிறது. கடலூர் மாவட்டம், பெரியநெசலூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மாணவி ஒருவர் அந்தப் பள்ளியின் விடுதியில் தங்கி 12ம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.

இந்த மாணவி சில நாட்களுக்கு முன் விடுதியின் மூன்றாவது மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டதாக பெற்றோர் மற்றும் காவல்துறையினருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனைத்தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த சின்னசேலம் காவல் துறையினர், மாணவியின் சடலத்தை மீட்டு கள்ளக்குறிச்சி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். ஆனால் மாணவியின் மரணத்திற்கு பள்ளி நிர்வாகமே காரணம் என்று பெற்றோர் குற்றம்சாட்டினர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாணவி மரணம்: வாட்ஸ் ஆப்பில் பிளான்.. கலவரம் வெடித்தது எப்படி? உளவுத்துறை ரிப்போர்ட்

Shanti, the secretary of the private school, has released a video explaining it. Since the death of the student, we have been providing full cooperation on behalf of the school administration. They are not hiding anything in this matter.