அதிமுக கவுன்சிலர் அலப்பறை! வேடிக்கை பார்த்த நகராட்சி தலைவர்! சங்கரன்கோவில் நகராட்சி சலசலப்பு!

தென்காசி: தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் நகராட்சியில் அதிமுக கவுன்சிலர் ஒருவர் ஆபாச வார்த்தையால் சக கவுன்சிலரை கூட்ட அரங்கில் வைத்து திட்டியது அங்கு சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நகராட்சிக் கூட்டத்தின் மாண்பை சீர்குலைக்கும் வகையில் பெண் கவுன்சிலர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை கூட பொருட்படுத்தாமல் அதிமுக கவுன்சிலர் நடந்து கொண்ட விதம் மாவட்ட நிர்வாகம் வரை பஞ்சாயத்துக்கு சென்றுள்ளது.

15 நாட்களில் முடிக்க வேண்டிய பெயர் மாற்ற விவகாரத்தை 75 நாட்கள் வரை நகராட்சி பெண் அதிகாரி இழுத்தடித்த காரணத்தால் இந்த நிகழ்வு நடந்துள்ளது.

An AIADMK councilor in Tenkasi district's Sankarankoil municipality has created a commotion after he insulted a fellow councilor in the meeting hall by using obscene words. The manner in which the ADMK councilors behaved has even reached the panchayat of the district administration, regardless of the fact that there are women councilors, which undermines the dignity of the municipal assembly. The incident took place because the woman municipal official dragged the name change issue which was supposed to be completed in 15 days to 75 days.