நந்தி விருதுக்கு நன்றி.. டிவிட்டரில், ரஜினி-கமல் மாறி மாறி வாழ்த்து

சென்னை: நந்தி விருது வழங்கிய ஆந்திர அரசுக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் நன்றி தெரிவித்துள்ளார். நந்தி விருதுக்காக வாழ்த்திய கமல்ஹாசனுக்கும் ரஜினி நன்றி கூறியுள்ளார்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் தெலுங்கில் வெளியாகும் சிறந்த படங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து ஆந்திர அரசு 'நந்தி விருதுகள்' வழங்கி வருகிறது. அத்துடன், 'என்.டி.ஆர். தேசிய விருது', உள்ளிட்ட சில சிறப்பு விருதுகளையும் வழங்கி வருகிறது.

2014, 2015 மற்றும் 2016ம் ஆண்டுக்கான விருதுப் பட்டியல் இன்று அறிவிக்கப்பட்டது. 'என்.டி.ஆர். தேசிய விருது' 2014ஆம் ஆண்டு கமல்ஹாசனுக்கும், 2016ஆம் ஆண்டு ரஜினிகாந்துக்கும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Congratulations, Superstar.Rajinikanth for the NTR National award in 2016. Thank you Andhra for honouring me also, yet again. I am indebted to your continued support, which started early in my career. Kruthagnyathalu