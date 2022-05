நெல்லை கல்குவாரி விபத்து! தவறு செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை! அரசியலாக்க வேண்டாம் - சபாநாயகர் அப்பாவு

Tamilnadu

oi-Rajkumar R

நெல்லை : நெல்லை கல்குவாரி விபத்து நடந்த விவகாரத்தில் தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும், இதில் அரசியல் சாயம் பூச வேண்டாம் என தமிழக சட்டசபை சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்து உள்ளார்.

நெல்லை மாவட்டம் பொன்னாக்குடி அருகே அடை மிதிப்பான் குளத்தில் கல் குவாரியில் ராட்சத பாறைகள் சரிந்து விழுந்து ஏற்பட்ட விபத்தில் 6 பேர் சிக்கினர் .

சுமார் 18 மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு மூன்றாவது நபர் மீட்கப்பட்டு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார் ஏற்கனவே இரண்டு பேர் உயிருடன் மீட்கப்பட்டு நலமாக உள்ளனர்.

நெல்லை கல்குவாரி விபத்து ! இதுவரை ஒரு அமைச்சர் கூட வரல! திமுக அரசு என்ன செய்கிறது? இன்பதுரை ஆவேசம்!

Tamil Nadu Assembly Speaker Appavu has said that legal action will be taken against whoever was at fault in the Nellai stone quarry accident and that no political paint should be used in it.