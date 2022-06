மத்திய அரசு திட்டங்களை திமுக அரசு காப்பியடிக்கிறது.. பொள்ளாச்சி கூட்டத்தில் அண்ணாமலை பேச்சு

Tamilnadu

பொள்ளாச்சி: மத்திய பாஜக அரசின் திட்டங்களை காப்பியடித்து, அதற்கு புதிய பெயர் வைப்பதில், திமுக சிறந்து விளங்குகிறது என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளார்.

கோவை தெற்கு மாவட்ட பாஜக சார்பில் பொள்ளாச்சியில் மாநாடு நடைபெற்றது. இந்த மாநாடு மேடை, தமிழக சட்டப்பேரவை போன்று அமைக்கப்பட்டு இருந்தது. இதில் மத்திய பாஜக அரசின் 8 ஆண்டு கால சாதனைகளை விளக்கும் வகையில், 'வள்ளி கும்மி' ஆட்டம் நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கலந்துகொண்டார்.

The conference was held in Pollachi on behalf of the BJP. It is to explain the achievements of the Central BJP government during the last 8 years. Tamil Nadu BJP leader Annamalai was present as the special invitee.