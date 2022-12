முதலமைச்சரை டென்ஷன் ஆக்கிய தென்காசி திமுகவினர்! ஓயாத உட்கட்சி பஞ்சாயத்து! அடுத்தது என்ன?

Tamilnadu

oi-Arsath Kan

தென்காசி: கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்னர் அரசு விழாவில் கலந்துகொள்வதற்காக தென்காசி சென்றிருந்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், தனது வேன் அருகே திமுகவினர் சிலர் எழுப்பிய முழக்கத்தால் டென்ஷன் ஆகியிருக்கிறார்.

தென்காசி வடக்கு மாவட்ட திமுக செயலாளராக மீண்டும் செல்லத்துரையை நியமிக்கக் கோரி, முதல்வர் வாகனம் அருகே நின்று கொண்டு அவரது ஆதரவாளர்கள் ஒரு சிலர் எழுப்பிய முழக்கமே இதற்கு காரணமாக கூறப்படுகிறது.

திமுகவில் மாவட்டச் செயலாளர் தேர்தல் என்பது முடிந்து போன விவகாரம். ஆனால் இன்னும் அதையே கையில் பிடித்துக் கொண்டு தென்காசி வடக்கு மாவட்ட திமுகவினர் சிலர் பஞ்சாயத்து செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Chief Minister Stalin, who had gone to Tenkasi to attend a government function two days ago, was tensed by the slogans raised by some DMK members near his van.