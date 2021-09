சம்பாதிப்பது ரூ.400.. ஆட்டோவுக்கு மட்டும் ரூ.300.. கேரள எல்லை வரை பஸ் இயக்க தென்காசி மக்கள் கோரிக்கை

Tamilnadu

தென்காசி: கேரளாவில் கொரோனா குறைந்து வருவதால் கேரள மாநில எல்லை வரை தமிழக அரசு பேருந்துகளை இயக்க வேண்டும் என்று தென்காசி, நெல்லை மாவட்ட மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் தமிழ்நாடு உள்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் கொரோனா தொற்று அடங்கி இருந்தாலும் நமது அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் கொரோனா தாக்கம் மிக அதிகமாக காணப்பட்டது. சில வாரங்களுக்கு முன்பு தினசரி பாதிப்பு 31,000-ஐ கடந்து சென்றது.

இதனால் கேரளாவில் இருந்து தமிழகம் வருபவர்களுக்கும், தமிழகத்தில் இருந்து கேரளா செல்பவர்களுக்கும் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன. தமிழக-கேரள எல்லை சோதனைச்சாவடிகளில் சோதனை

English summary

The people of Tenkasi and Nellai districts have demanded that the Tamil Nadu government should run buses up to the Kerala state border as the corona is declining in Kerala