வன்னியர்கள் இடஒதுக்கீடு ரத்து.. ரிஷிவந்தியத்தில் பாமக போராட்டம்.. பேருந்து மீது கல்வீச்சு.. பதற்றம்

Tamilnadu

oi-Velmurugan P

கள்ளக்குறிச்சி: வன்னியர்களுக்கு 10.5 சதவீத உள் இட ஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்த உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை கண்டித்து கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் ரிஷிவந்தியம் பகண்டை கூட்டுரோட்டில் பாமக போராட்டத்தில் அரசு பேருந்து கண்ணாடி உடைக்கப்பட்டதால் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பிட்ட பகுதியில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

வன்னியர்களுக்கு 10.5 சதவீத உள் இட ஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்த உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை கண்டித்து கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் ரிஷிவந்தியம் அடுத்த பகண்டை கூட்டுரோட்டில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சார்பில் உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பை ரத்து செய்யக் கோரியும் தீர்ப்பின் மீது தமிழக அரசு உடனடியாக மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தியும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின்போது ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த பாமக பிரமுகர் ஒருவர் அவ்வழியாக வந்த அரசு பேருந்து மீது கல் வீசி தாக்குதலில் ஈடுபட்டார். இச்சம்பவத்தால் அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநர் மற்றும் பேருந்தில் பயணம் செய்த பெண் என இருவர் கல்வீசி தாக்கப்பட்டதில் படுகாயமடைந்துள்ளனர். இச்சம்பவம் காரணமாக பகண்டை கூட்ரோடு பகுதியில் பதற்றமான சூழ்நிலை நிலவி வருகிறது இதனால் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு... மத்திய அரசு நயவஞ்சகமாக நடக்கிறது... எஸ்.டி.பி.ஐ. சாடல்..!

English summary

Tensions have risen after a government bus glass was broken during 'pmk' protest rally on the Rishivandiyam-Bagandai road in Kallakurichi district, condemning the High Court's decision to cancel the 10.5 per cent internal reservation for the Vanniar. Police are concentrated in the specific area.