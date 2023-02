"சித்தி மகள்".. மெல்ல உருவான கோட்டை.. பீறிட்ட வேட்கை.. ஆட்டோவிலேயே சுருண்ட ஸ்கூல் டீச்சர்.. அடகடவுளே

சித்தி மகளை திருமணம் செய்ய ஆசைப்பட்டதுடன், அந்த பெண்ணை கத்தியால் குத்தியுள்ளார் இளைஞர்

Tamilnadu

oi-Hemavandhana

அந்தியூர்: ஓடும் ஆட்டோவில் பெண்ணை கத்தியால் கழுத்தறுத்த நபரை போலீசார் சுற்றிவளைத்து பிடித்து கைது செய்துள்ளனர்.. உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் அந்த பெண் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் சந்திரா காலனியை சேர்ந்தவர் ராஹிலா.. 25 வயதாகிறது.. இவர் ஒரு பிஎஸ்சி பட்டதாரி.. அந்தியூர் அடுத்த மைக்கேல் பாளையத்தில் ஒரு ஸ்கூலில் வேலை பார்த்து வருகிறார்.

அந்த ஸ்கூலில் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் டீச்சராக பணிபுரிகிறார்.. அந்தியூர் புதுப்பாளையம் பகுதியிலேயே தோழியுடன் ரூம் எடுத்து தங்கி வந்துள்ளார்.. அங்கிருந்து தினமும் ஸ்கூலுக்கு பஸ்சில் போய் வருவார்.

English summary

Why did the youth try to kill the cousin's younger sister and what happened in Anthiyur