படிச்சு பெரிய ஆளா வருவேன்! அப்பவும் நீங்க முதல்வரா இருக்கனும்! மீண்டும் கடிதம் அனுப்பிய மாணவி ஆராதனா

தென்காசி : தென்காசி அருகே பள்ளி கட்டிடத்தின் நிலைமையை சுட்டிக்காட்டி கடிதம் எழுதிய மாணவியின் பெயரைக் கூறியதோடு, நிகழ்ச்சி மேடையிலேயே பள்ளி கட்டிடம் கட்டித் தர முதல்வர் நிதி ஒதுக்கிய நிலையில் அம்மாணவி முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளதோடு, நேரில் சந்திக்க வேண்டுமென தனது ஆவலையும் தெரிவித்துள்ளார்.

தென்காசி மாவட்டம் திப்பனம்பட்டி பகுதி அருகே வினைதீர்த்தநாடார்பட்டி இன்று கிராமத்தில் ஊராட்சி ஒன்றிய அரசு துவக்கப்பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தப் பள்ளியின் கட்டிடங்கள் போதுமானதாக இல்லை எனவும் விளையாட்டுத் திடல் இல்லாததால் மாணவ மாணவிகள் தொடர்ந்து பல நாட்களாக அவதி அடைந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

இதனை எடுத்து அந்தப் பள்ளியில் படிக்கும் அதே ஊரைச் சேர்ந்த ஆராதனா என்ற மாணவி இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு கடிதம் ஒன்றினை கடந்த மாதம் 28ஆம் தேதி அனுப்பி இருந்தார். அந்த கடிதம் முதல்வருக்கு சென்று சேர்ந்ததோடு, சமூக வலைதளங்களில் பரவியது.

Chief Minister Stalin named the student who had written a letter pointing out the condition of the school building near Tenkasi and allocated funds for the construction of the school building on the platform itself. In this case, the student thanked Stalin and expressed her desire to meet him in person.