மாணவி தற்கொலை கட்டாய மதமாற்றம் உண்மை இல்ல, எங்க கட்சிதான் பெருசாக்குது -உண்மையை உடைத்த பாஜக பிரமுகர்

Thanjavur

oi-Rajkumar R

தஞ்சை : தஞ்சையில் பள்ளி மாணவி தற்கொலை செய்துகொண்ட விவகாரத்தில் கட்டாய மதமாற்றம் நடைபெறவில்லை எனவும் பாஜக தலைமை திட்டமிட்டு பிரச்சனை செய்வதாக பாஜக சிறுபான்மை பிரிவு தலைவர் ஆங்கில ஊடகம் ஒன்றுக்கு கூறியதாக அந்நிறுவனம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

தஞ்சை மாவட்டம் திருக்காட்டுப்பள்ளியில் உள்ள சிறுபான்மை மத கல்வி நிறுவனம் ஒன்றின் விடுதியில் தங்கி படித்து வந்த அரியலூரை சேர்ந்த மாணவி ஒருவர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

கட்டாய மதமாற்றம் செய்யச்சொல்லி மாணவியை பள்ளி நிர்வாகம் மற்றும் விடுதி நிர்வாகி துன்புறுத்தியதாகவும் இதன் காரணமாகவே அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

There was no forced conversion in the case of the suicide of a school student in Thanjavur and The BJP leadership is planning and causing trouble The BJP's minority leader told an English media outlet.