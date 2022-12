தீண்டாமை கொடூரம்.. தாழ்த்தப்பட்டோருக்கு முடி வெட்டாமல் கடையை மூடியவர் வன்கொடுமைச் சட்டத்தில் கைது!

Thanjavur

oi-Vignesh Selvaraj

தஞ்சாவூர் : தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரத்தநாடு அருகே கிளாமங்கலம் பகுதியில் பட்டியல் இனத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு முடி திருத்தம் செய்யாமல், கடையை மூடிச் சென்ற வீரமுத்து என்பவர் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ஒரத்தநாடு அருகேயுள்ள கிளாமங்கலம் கிராமத்தில் தீண்டாமை கடைபிடிக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்தது. இதுதொடர்பான வீடியோ ஒன்று சமீபத்தில் பரவியது.

இதைத்தொடர்ந்து, அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டதில் கடைகளில் தீண்டாமை கடைபிடிக்கப்படுவது கண்டறியப்பட்டது. மேலும் அப்பகுதியில் இரட்டைக் குவளை முறை பின்பற்றப்படுவதும் தெரியவந்தது.

விசாரணை அடிப்படையில் பட்டியல் இன மக்களுக்கு முடி திருத்தம் செய்யாமல் கடையை மூடி சென்ற சலூன் கடை உரிமையாளர் வீரமுத்து என்பவர் மீது நான்கு பிரிவின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து அவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

There was a complaint of untouchability in Kilamangalam village near Orathanadu in Thanjavur district. A video related to this went viral recently. When the authorities investigated, Veeramuthu, who closed the shop without haircut to SC people, was arrested under SC/ST Act.