பெண் என்றுகூட பார்க்கல, ஸ்டாலின் பேச்சையும் கேக்கல! அதிராம்பட்டினம் இந்திய கம்யூ. கவுன்சிலர் குமுறல்

Thanjavur

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

தஞ்சாவூர்: அதிராம்பட்டினம் நகராட்சித் துணைத் தலைவர் பொறுப்பை இந்திய கம்யூனிஸ்டுக்கு திமுக தலைமை ஒதுக்கியும் அதை மதிக்காமல் திமுக நகர செயலாளர் குணசேகரன் துணைத் தலைவர் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டதாக இந்திய கம்யூனிஸ்டு பெண் கவுன்சிலர் குற்றம்சாட்டி ஆடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.

நடந்து முடிந்த நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அதிராம்பட்டினம் நகராட்சியில் திமுக 19 இடங்களிலும், அதிமுக 2 வார்டுகளிலும், சுயேட்சை 2 வார்டுகளிலும் SDPI, திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்டு, முஸ்லீம் லீக் தலா ஒரு வார்டிலும் வென்றனர்.

இதனை தொடர்ந்து திமுக நகராட்சித் தலைவர் வேட்பாளராக திமுக கவுன்சிலர் தாஹிரா அம்மாள் நிறுத்தப்பட்டார். துணைத் தலைவர் பொறுப்பு இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சிக்கு ஒதுக்குவதாக திமுக தலைமை அறிவித்தது.

English summary

CPI councilor has released an audio recording accusing Adirampattinam DMK secretary Gunasekara of accepting the post of municipal vice-president in defiance of the DMK leadership's commitment to the Communist Party of India.