Thanjavur

oi-Rajkumar R

தஞ்சாவூர் : அதிமுக வரலாற்றிலேயே ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கழக சட்ட திட்டங்கள் மற்றும் விதிகளை யாருமே மாற்றியது இல்லை எனவும், பிரிந்தவர்களை கட்சியில் எப்படி சேர்ப்பது என்ற கலையை நான் தெளிவாக கற்றுக் கொண்டு விட்டேன் என சசிகலா கூறியுள்ளார்.

‘அந்த’ கலையை கத்துக்கிட்டேன்! நான் இருக்கும் வரை அதிமுகவை அழிக்க முடியாது! சடசடவென சீறிய சசிகலா!

தஞ்சையில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் அண்ணா திராவிடர் கழகத்தை சேர்ந்த இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் அதன் தலைவர் திவாகரனின் தலைமையில், சசிகலாவுடன் இணைந்தனர்.

இதில் பேசிய சசிகலா, அதிமுகவில் அம்மாவின் மறைவிற்குப் பிறகு, விதிவசத்தால் நான் சிறைக்கு சென்றேன். இதனால் கட்டுக்கோப்பாக இருந்த நமது கழகம் எதிரிகளின் ஆசைப்படி சிதறி போனது. புரட்சித்தலைவர் எம்ஜிஆர் காலத்திலும், புரட்சித்தலைவி ஜெயலலிதா காலத்திலும் எத்தனையோ பேர் கட்சியை விட்டு போனாலும், கழகத்தின் வளர்ச்சிக்காக மீண்டும் அவர்களை இணைத்துள்ளோம்.

English summary

Sasikala said that in the history of AIADMK, no one has changed the constitution and rules of the organization once a year, and I have clearly learned the art of how to bring the defectors to join the party.