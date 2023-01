வகுப்பறைக்கு ஒரு டி.வி; ஏ.சி; 85 லட்சத்தில் லேப்! - சிபிஎஸ்சி பள்ளிக்குச் சவால்விடும் ஸ்டாலின் அரசு!

Thanjavur

தஞ்சாவூர்: 'அட! நம்ம அரசுப் பள்ளியா இது?' என அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைக்கிறது தஞ்சாவூர் மாநகராட்சிப் பள்ளி. புதுமை, தொழில்நுட்பம் என தனியார் பள்ளிகளுக்கு இணையாக சவால் விடுகிறது, தென்கீழ் அலங்கத்தில் உள்ள இந்த அரசுப் பள்ளி. இவ்வளவு மாற்றத்துக்கும் பின்னணியில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இருக்கிறார்.

அவர்தான், 'தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகள் வெறும் கல்விக்கூடங்களாக மட்டுமே இருக்கக் கூடாது. அது உள்கட்டமைப்பிலும் சிறந்து விளங்க வேண்டும்' என்று விரும்பினார்.

அதன் தொடக்கமாக டெல்லியில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளை நேரில் சென்று பார்வையிட்டார். அதேபோன்ற மாதிரி பள்ளிகளைத் தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கவும் உத்தரவிட்டார். அதன் அடிப்படையில் தான் அரசுப் பள்ளிகள் ஆச்சர்யத்தில் 'அட' போட வைக்கும் பள்ளிகளாக மாறி வருகின்றன.

MK Stalin's innovatove mission for education : 'Is this our government school?' - Thanjavur Corporation School is surprising all. This government school challenging private schools in terms of innovation and technology.