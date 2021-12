'எனது தலையை குண்டு உரசியபடி சென்றது'.. திரும்பி பார்த்தபோது... சிறுவனின் தாய் கண்ணீர் மல்க பேட்டி!

Thanjavur

தஞ்சாவூர்: புதுக்கோட்டை மாவட்டம் நார்த்தாமலை அருகே அம்மாசத்திரத்தில் சிஐஎஸ்எஃப் துப்பாக்கி பயிற்சி மையம் உள்ளது. இந்த மையத்தில் துணை ராணுவ வீரர்கள் துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சியில் விபரீதம்... சிறுவன் தலைமீது பாய்ந்த குண்டு… உயிருக்கு போராடும் அதிர்ச்சி சம்பவம்!

இன்றும் வழக்கம்போல் சிஐஎஸ்எஃப் வீரர்கள் துப்பாக்கிச் சுடும் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தனர். அப்போது ஒரு வீரர் துப்பாக்கியிலிருந்து சென்ற 2 தோட்டாக்கள் சுமார் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் போய் விழுந்தது.

சிறுவனின் தலையில் பாய்ந்த குண்டு அகற்றம்.. துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சி மையத்தை மூடக்கோரி மக்கள் மறியல்

English summary

The bomb went off my head. When I looked back, the mother of a boy who had been injured by a gunshot wound said that my son was lying unconscious in a pool of blood