நாங்க "ராவான" ரவுடிங்க.. லாரிக்கு வாடகை கேட்ட டிரைவர்.. தகராறு செய்த உரிமையாளர் - ஷாக் வீடியோ

oi-Halley Karthik

மயிலாடுதுறை: செங்கோட்டையிலிருந்து மரங்களை ஏற்றிவந்த லாரிக்கு வாடகை கொடுக்காமல் லாரியை கிரேன் கொண்டு மரம் அறுக்கும் ஆலையின் உரிமையாளர் இடித்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

லாரி உரிமையாளர் வாடகை கேட்டபோது பணம் தர மறுத்து ஏதேதோ காரணங்களையும் அவர் கூறியுள்ளார். ஆனால் லாரி உரிமையாளர் வாடகையை கராராக கேட்டுள்ளார்.

இதனால் இருவருக்கும் இடையே வாய் தகராறு எழுந்துள்ளது. இதனையடுத்து மரம் அறுக்கும் ஆலையின் உரிமையாளர் கிரேன் கொண்டு லாரியை இடித்துள்ளார்.

English summary

The incident where the owner of the sawmill, without paying the rent for the lorry which was carrying the trees from Red Fort, demolished the lorry with a crane has caused a great shock. When the lorry owner asked for rent, he refused to pay and gave some reasons. But the lorry owner has asked for the rent as a contract. This led to a verbal dispute between the two. After this, the owner of the sawmill destroyed the truck with a crane.