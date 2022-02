தேனியில் அதிமுக கோட்டையை தகர்த்த திமுக... ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் செல்வாக்கு சரிகிறதா?

Theni

oi-Nantha Kumar R

தேனி: அதிமுக கட்சி மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் கோட்டையாக இருந்த தேனி மாவட்டம் நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் திமுக வசம் சென்றது. மதியம் 3 மணி நிலவரப்படி இங்குள்ள 6 நகராட்சிகளில் 3 நகராட்சி, 22 பேரூராட்சிகளில் 19 பேரூராட்சிகளை திமுக கைப்பற்றியுள்ளது. இதன்மூலம் மாவட்டத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் செல்வாக்கு சரிகிறதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

தேனி மாவட்டம் அடிப்படையில் அதிமுகவின் கோட்டையாகும். முன்னாள் முதல்வர்கள் ஜெயலலிதா, தற்போதைய அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் இந்த மாவட்ட தொகுதிகளில் சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளனர். இதில் ஓ.பன்னீர்செல்வமும் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்தை சேர்ந்தவர். இவர் போடி சட்டசபை தொகுதி எம்எல்ஏவாக உள்ளார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் மகன் ரவீந்திரநாத் தேனி எம்பியாக உள்ளார். தேனி மாவட்டத்தில் அதிமுகவுக்கு தனி செல்வாக்கு உண்டு என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் தமிழகத்தில் அனைத்து தொகுதிகளிலும் அதிமுக கூட்டணி தோல்வி அடைய, தேனியில் மட்டும் பன்னீர்செல்வத்தின் மகன் ரவீந்திரநாத் வெற்றி பெற்றார். இந்நிலையில் அதிமுக கோட்டையாக இருந்த தேனி மாவட்டம் திமுக வசம் சென்றுள்ளது.

English summary

Theni district, the stronghold of AIADMK and former chief minister O. Panneer Selvam, now DMK won the urban local body elections. As of 3 pm, the DMK has captured 3 out of 6 municipalities and 18 out of 22 municipalities. This raises the question of whether the influence of O. Panneerselvam in the district is diminishing.