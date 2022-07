திமுக ஒன்றிய செயலாளர் மீது கொலைவெறி தாக்குதல்.. வெளிவந்த பகீர் காரணம்- ‘பதவி மோதல்’ பரபரக்கும் தேனி!

Theni

oi-Vignesh Selvaraj

தேனி : தேனி தெற்கு ஒன்றிய திமுக செயலாளராக பொறுப்பில் இருக்கும் ரத்தினசபாபதியின் வீடு புகுந்து ஒரு கும்பல் உருட்டுக் கட்டை, இரும்புக் கம்பி போன்ற ஆயுதங்களால் கடுமையாகத் தாக்கியதில் அவர் பலத்த காயமடைந்தார்.

இந்தத் தாக்குதல் சம்பவத்திற்கு பின்னணியில் திமுக உட்கட்சித் தேர்தல் தொடர்பான முன்விரோதம் இருப்பதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தனக்கு பதவி கிடைக்காததற்கு காரணமான ரத்தினசபாபதியை பழிவாங்கும் வகையில் சாந்தகுமார் என்பவர் இச்செயலில் ஈடுபட்டதாகத் தெரியவந்துள்ளது.

தாக்குதலுக்குக் காரணமானவர் மீது கட்சி தலைமை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ரத்தின சபாபதி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். திமுக உட்கட்சித் தேர்தல் தொடர்பாக நடந்த இந்த கொலைவெறித் தாக்குதல் சம்பவம் அக்கட்சியினரிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Theni DMK Union Secretary Rathinasabapathy injured when a mob barged into his house and attacked him severely with weapons. It has been reported that DMK internal party elections is the reason for this brutal attack.