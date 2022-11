நிரம்பிய வைகை அணை.. உபரிநீரால் கரைபுரளும் வெள்ளம்.. 5 மாவட்ட மக்களுக்கு பறந்த வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை

Theni

oi-Nantha Kumar R

தேனி: தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள வைகை அணை முழு கொள்ளவை எட்டிய நிலையில் அணைக்கு வரும் உபரிநீர் முழுவதுமாக திறக்கப்படுகிறது. இதனால் 5 மாவட்ட மக்களுக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த மாதம் இறுதியில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியது. துவக்கம் முதலே பருவமழை தீவிரமடைந்தது. சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை அனைத்து இடங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது.

இதனால் தமிழகத்தில் உள்ள அணைகளுக்கான நீர்வரத்து என்பது தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதோடு நீர்மட்டம் கிடுகிடுவென உயர்ந்து வருகிறது.

வைகை அணை நிரம்பியது.. 5 மாவட்ட கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை!

English summary

As the Vaigai dam in Theni district reaches its full capacity, the excess water entering the dam is fully opened. As a result, a flood warning has been issued to the people of 5 districts as a precautionary measure.