இறுகும்பிடி.. ரவீந்திரநாத் எம்பிக்கு சம்மன்.. சிறுத்தை இறப்பில் நேரில் விசாரணைக்கு அழைத்த வனத்துறை

Theni

oi-Nantha Kumar R

தேனி: தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே தோட்டத்து வேலியில் சிக்கி சிறுத்தை உயிரிழந்த விவகாரத்தில் 2 வாரத்துக்குள் விசாரணைக்கு ஆஜராகக்கோரி தேனி எம்பி ரவீந்திரநாத்துக்கு வனத்துறை சார்பில் சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு முன்னாள் முதல் அமைச்சர் ஓ பன்னீர் செல்வத்தின் மகன் ரவீந்திரநாத் எம்பி. இவர் தேனி நாடாளுமன்ற தொகுதியின் எம்பியாக உள்ளார்.

ரவீந்திரநாத் எம்பிக்கு சொந்தமான தோட்டம் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் தாலுகா கைலாசப்பட்டி கிராமத்தின் அருகே சொர்க்கம் கோம்பை பகுதியில் உள்ளது.

English summary

Theni MP Ravindranath has been summoned by the forest department to appear for the inquiry in the case of the death of a leopard caught in the garden fence near Periyakulam, Theni district.