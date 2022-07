ஓபிஎஸ் விட்ட தூது.. மறைமுகமாக ஆழம் பார்க்கும் பிளான்? இந்த முறையும் ‘அதே புள்ளி’- பரபரக்கும் அதிமுக!

Theni

தேனி : தேனி மாவட்ட அதிமுகவில் நிகழ்ந்து வரும் சம்பவங்கள் அரசியல் வட்டாரத்தையே திரும்பிப் பார்க்கச் செய்துள்ளன. ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் இடையே கடும் மோதல் நடைபெற்று வரும் நிலையில் ஓபிஎஸ்ஸின் தீவிர ஆதரவாளர் சையது கான் டி.டி.வி.தினகரனை சந்தித்துள்ளது பல்வேறு யூகங்களைக் கிளப்பியுள்ளது.

தேனி மாவட்ட அ.தி.மு.க மாவட்ட செயலாளராகவும், ஓ.பி.எஸ்ஸின் தீவிர ஆதரவாளருமான சையது கான், சமீபத்தில், சசிகலா மற்றும் டி.டிவி.தினகரனை தங்களுடன் இணைத்து கொள்வோம் என கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில் தேனியில் இன்று நடைபெறும் அமமுக செயல்வீரர்கள் கூட்டத்திற்கு வருகை தந்த அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரனை, சையதுகான் தலைமையிலான அதிமுக நிர்வாகிகள் வரவேற்றுள்ளனர்.

அங்க ஆரம்பிச்சது ஓபிஎஸ் சரிவு.. கையை விட்டுப் போகும் அதிமுக.. 'மறைமுக மெசேஜ்’ - இனி அவ்ளோதானா?

English summary

Theni district ADMK secretary and OPS ardent supporter Syed Khan met with TTV Dinakaran. There is talk that OPS is expressing its opinion through its supporters.