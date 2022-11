ஜாதி மதம்னு யாரும் நுழைந்து விட முடியாது! காரணம் ‘அவர்கள்’ தான்! உடைத்துப் பேசிய கனிமொழி எம்பி!

Thirunelveli

Rajkumar R

நெல்லை : இன்று தமிழகத்தில் ஜாதி மதம் என்ற பெயரால் யாரும் நுழைந்து விட முடியாத நிலையை உருவாக்கியவர்கள் திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்கள் தான் என நெல்லை பாளையங்கோட்டையில் நடந்த பொருநை இலக்கியத் திருவிழாவில் கலந்து கொண்ட திமுகவின் துணைப் பொதுச் செயலாளரும் தூத்துக்குடி பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்மொழியின் இலக்கிய மரபுகளை கொண்டாடும் வகையில் தமிழக அரசு சார்பில் நெல்லை பாளையங்கோட்டையில் பொருநை இலக்கியத் திருவிழா இரண்டு நாட்கள் நடைபெறுகிறது. இந்த விழாவை தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின் ஒலி ஒளி காட்சி வாயிலாக தொடங்கி வைத்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து பாளையங்கோட்டை நேருஜி கலையரங்கம், நூற்றாண்டு மண்டபம், மேலக்கோட்டை வாசல், பிபிஎல் திருமண மண்டபம், வ உ சி மைதானம் ஆகிய ஐந்து இடங்களில் தமிழ் மொழியின் பெருமையை பறைசாற்றும் வகையில் கருத்தரங்கம் , கவியரங்கம் ஓலைச்சுவடிகள் கண்காட்சி மாணவ மாணவிகளுக்கு போட்டிகள் என நடந்து வருகிறது.

English summary

Kanimozhi, Deputy General Secretary of DMK and Member of Parliament for Thoothukudi, who participated in the Porunai Literature Festival at Nellai Palayangottai, said that the Dravidian movement writers are the ones who have created a situation where no one can enter in the name of caste religion in Tamil Nadu today.