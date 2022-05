கழுதைப்பால் ஒரு லிட்டர் ரூ.7000...டிமாண்ட் அதிகம் இருக்கு - என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்கு தெரியுமா

Thirunelveli

oi-Jeyalakshmi C

திருநெல்வேலி: படிப்பு வராதவர்களை நீயெல்லாம் கழுதை மேய்க்கத்தான் லாயக்கு என்று திட்டுவார்கள். ஆனால் நன்றாக படித்து பட்டம் வாங்கிய பட்டதாரி இளைஞர்கள் கழுதைப்பாலின் மகத்துவத்தை உணர்ந்து கழுதைப்பால் பண்ணையை தொடங்கியுள்ளனர். தமிழகத்தில் முதன்முறையாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பட்டதாரி இளைஞர்களால் கழுதைப்பால் பண்ணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

நெல்லை: தமிழகத்தில் முதன் முறையாக கழுதைப்பால் பண்ணை: அசத்தும் பட்டதாரி இளைஞர்!

அழிவு நிலையில் உள்ள இந்த கழுதை இனத்தை பாதுகாத்திட கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 62 சதவீதம் உள்ளதாக இந்தியாவில் தற்போது 1,40,000 கழுதைகளும், தமிழகத்தில் 1428 கழுதைகள் மட்டுமே உள்ளது.

கழுதை பாலின் மூலம் பல்வேறு மருத்துவ குணம் உள்ளது. இந்த கழுதை பால் தாய் பாலுக்கு நிகராக செயல் படுவதாகவும், மனித எச்சில் உள்ள லைசை சைன் என்ற ரசாயனம் கழுதை பாலில் உள்ளதால் இது ஒரு சிறந்த மருத்துவ குணம் கொண்டதாக விளங்குகிறது.

English summary

Graduate youths who have graduated have realized the greatness of donkey milk and started donkey milk farm. Donkey milk farm has been started for the first time in Tamil Nadu by graduate youth in Tirunelveli district.