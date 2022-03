ரவுடி நீராவி முருகன் நெல்லைக் களக்காடு அருகே போலீஸ் என்கவுண்டரில் சுட்டுக்கொலை

Thirunelveli

oi-Jeyalakshmi C

திருநெல்வேலி: பிரபல ரவுடி நீராவி முருகனை திண்டுக்கல் தனிப்படை போலீசார் நெல்லை களக்காடு அருகே என்கவுண்டர் செய்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. நீராவி முருகன் மீது 80க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாக காவல்துறை வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் புதியம்புத்தூர் அருகேயுள்ள நீராவிமேட்டை சேர்ந்தவர் நீராவி முருகன்,45 பிரபல ரவுடி. இவர் மீது சென்னை, தூத்துக்குடி, ஈரோடு உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள போலீஸ் நிலையங்களில் ஆள் கடத்தல், கொலை, கொள்ளை உள்ளிட்ட 80க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் உள்ளன.

நீங்க தடுத்தா நான் விட்டுருவேனா?..நடத்தியே காட்டுவேன்..அன்னபூரணி சவால்.. ஏப்.3 இல் பெரிய சம்பவம்?

தூத்துக்குடியில் மனைவி, குடும்பத்துடன் வசித்து வந்த முருகனுக்கும், பிரபல தாதா ஒயின்ஸ் சங்கருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டது. ஒயின்ஸ் சங்கருக்காக பல காரியங்களை முருகன் செய்துள்ளான். அவனுடைய பெயரை தன்னுடைய மார்பில் முருகன் பச்சை குத்தி இருக்கிறான். இவனை ரவுடிகள் வட்டாரத்தில் அவனுடைய ஊர் பெயரை அடைமொழியாக வைத்து அழைத்ததால் 'நீராவி முருகன்' என்று பிரபலமானான்.

English summary

It has been reported that the famous rowdy Niravi Murugan was encountered by the Dindigul personal police near Nellai Kalakkadu. According to local police sources, more than 80 cases are pending against Niravi Murugan.