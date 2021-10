சபாநாயகர் படத்துடன் ஓட்டு கேட்ட திமுக வேட்பாளர்கள்.. புகார் அளிக்க சென்ற இன்பதுரை தடுத்து நிறுத்தம்

Thirunelveli

oi-Veerakumar

திருநெல்வேலி: நெல்லை மாவட்டம் ராதாபுரம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் சபாநாயகர் அப்பாவு புகைப்படத்தை போட்டு திமுக உள்ளாட்சி மன்ற வேட்பாளர்கள் ஓட்டு சேகரித்ததாக முன்னாள் எம்எல்ஏவும், அதிமுக சீனியர் தலைவர்களில் ஒருவருமான இன்பதுரை குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

இதுதொடர்பாக, நெல்லையில் உள்ள கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு இன்று அவர் புகார் அளிக்க சென்றபோது மாவட்ட ஆட்சியர் இல்லை என்று கூறி வாசலில் வைத்து புகார் மனுவை வாங்கியதால் பரபரப்பு நிலவியது.

கலெக்டர் அலுவலகத்தில் வைத்து காவல்துறையினருடன் வாக்குவாதம் செய்தபோது இன்பதுரை பேசுகையில், நான் ஒரு மூத்த உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்.. முன்னாள் எம்எல்ஏ.. ஆனால் கலெக்டரை தற்போது நேரில் சந்திக்க முடியாது என்கிறார்கள்.

English summary

Inbadurai the former MLA and one of the AIADMK senior leader, has accused the DMK local body candidates of collecting votes by putting up a photo of Speaker Appavu in areas under the Radhapuram constituency in Nellai district.