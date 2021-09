உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டும்.. பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பரபரப்பு பேட்டி

Thirunelveli

oi-Veerakumar

நெல்லை: கூட்டுறவு கடன் தள்ளுபடி விவகாரத்தில் முறைகேடு நடந்ததாக முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார், எனவே அதற்கு தூண்டுகோலாக இருந்த உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதற்காக தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை இன்று தூத்துக்குடிக்கு விமானத்தில் வருகை தந்தார். பின்னர் அவர் அங்கு செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தபோது கூறியதாவது:

தமிழகத்தில் கொலைக் குற்றங்கள் அதிகரித்துள்ளன. இதை தடுப்பதற்காக காவல்துறையினர் எடுத்து வரும் நடவடிக்கைக்கு தமிழக அரசு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்.

English summary

Chief Minister MK Stalin has declared that there was malpractice in the co-operative loan waiver issue and therefore the Tamil Nadu BJP leader Annamalai has demanded that a case be registered against Udhayanidhi Stalin who was the instigator.