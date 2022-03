Thirunelveli

oi-Jeyalakshmi C

திருநெல்வேலி: திண்டுக்கல்லில் நடந்த கொள்ளை வழக்கில் நீராவி முருகனை போலீசார் பிடிக்க முயன்ற போது, போலீசாரை நீராவி முருகன் தாக்கினார். தற்காப்புக்காக நீராவி முருகனை போலீசார் ஒருமுறை சுட்டனர் என்று என்கவுண்டர் பற்றி காவல்துறை சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. நீராவி முருகன் அரிவாளால் வெட்டியதில் 4 போலீசாருக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

அரிவாளால் வெட்டினான்.. பாதுகாப்புக்கு சுட்டனர்- நீராவி முருகன் என்கவுண்டர் பற்றி போலீஸ் விளக்கம்

தூத்துக்குடி மாவட்டம் புதியம்புத்தூர் அருகே உள்ள நீராவிமேடு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் நீராவி முருகன் (வயது 45). பிரபல ரவுடியான இவர் மீது சென்னை, தூத்துக்குடி, ஈரோடு உள்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள காவல் நிலையங்களில் கொலை, கொள்ளை, கடத்தல், வழிப்பறி என சுமார் 30-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் உள்ளது.

நீண்ட காலமாக சென்னையில் வசித்து வந்த இவர் 2019ஆம் ஆண்டு போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார். பின்னர் ஜாமீனில் வெளியே வந்த இவர் நெல்லையில் பதுங்கி இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

16 ஆண்டுகளுக்கு பின் திருநெல்வேலி மாநகராட்சியை கைப்பற்றிய திமுக! அதிமுக வசமானது திசையன்விளை

Rowdy Neeravi Murugan encounter : ( ரவுடி நீராவி முருகன் என்கவுண்டர்) The police have given an explanation as to why the encounter was held on Rowdy Neeravi Murugan.