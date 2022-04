பள்ளியில் சாதி ரீதியான மோதல்! மாணவர் ஒருவர் பரிதாபமாகப் பலி.. 3 மாணவர்கள் மீது கொலை வழக்கு பதிவு

Thirunelveli

oi-Vigneshkumar

திருநெல்வேலி: நெல்லையில் மாணவர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட சாதி மோதலில் ஒரு மாணவர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள பள்ளிகளில் கடந்த சில காலமாகவே ஆசிரியர்களை மாணவர்கள் தரக்குறைவாகப் பேசுவது, மாணவர்களுக்கு இடையே கொடூரமாகத் தாக்கிக் கொள்வது போன்ற செயல்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

கொரோனா வைரஸ் காரணமாகப் பல வாரங்களுக்குப் பின்னர், பள்ளிகள் இப்போது தொடங்கப்பட்டு உள்ள நிலையில், இது போன்ற சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

School student killed following to caste clash between them in tirunelveli: (நெல்லை மாவட்டத்தில் மாணவர்களுக்கு இடையே கொடூரமான மோதல்) Muder case registered against 3 students following to death of a student.