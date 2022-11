சபாநாயகர் அப்பாவு திடீர் தர்ணா போராட்டம்.. கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் பரபரப்பு!

Thirunelveli

oi-Mani Singh S

நெல்லை: கூடங்குளம் அணு மின் நிலையத்தில் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கு ஒப்புக்கொண்ட படி மீண்டும் வேலை வழங்காததால் சபாநாயகர் அப்பாவு அங்கு திடீர் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள கூடங்குளம் பகுதியில் அணுமின் நிலையம் அமைந்துள்ளது.

ரஷ்யாவின் உதவியுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ள அணு மின் நிலையத்தில் தற்போது 2 அணு உலைகளில் மின் உற்பத்தி நடைபெற்று வருகிறது.

ராகுலுடன் போன புதுவை மாஜி முதல்வர் நாராயணசாமி..நடுவில் சந்தித்த கூடங்குளம் உதயகுமார்- நடந்தது என்ன?

English summary

There was a commotion when Speaker Appavu suddenly staged a sit-in protest at the Kudankulam Nuclear Power Plant after the contract workers who had been sacked were not given jobs as agreed.