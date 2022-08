அறியாத கிராமத்தின் அடையாளம்! புலி உலவும் காடு டூ கல்லூரிக்கு பழங்குடி மாணவி! நெகிழ்ச்சியில் நெல்லை

Thirunelveli

oi-Nantha Kumar R

திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் புலி உள்பட பல்வேறு வனவிலங்குகள் உலா வரும் யாரும் அறிந்திடாத இஞ்சிக்குழி பழங்குடி மக்கள் வசிக்கும் கிராமத்தில் இருந்து அபிநயா என்ற மாணவி பல்வேறு தடைகளை தாண்டி கல்லூரி படிப்பில் சேர்ந்த நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் நடந்துள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான மக்களுக்கு தெரியாத ஊர் இஞ்சிக்குழி. ஏனென்றால் இந்த ஊர் பாபநாசம் - காரையாறு அணையில் இருந்து சுமார் 10 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அடர் வனத்துக்குள் அமைந்துள்ளது.

வனப்பகுதிக்கு நடுவே அமைந்துள்ள இந்த அழகான ஊரில் 'காணி' பழங்குடியினத்தை சேர்ந்த எட்டு குடும்பம் மட்டுமே வசிக்கிறது. அதாவது மொத்தம் 24 பேர் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

English summary

A girl named Abhinaya from the village of Inchikuzhi tribal people, where many wild animals including tigers roam around in Tirunelveli district, has overcome various obstacles and joined her college studies.