தமிழ்நாட்டை ரெண்டா பிரிக்கணும்.. நினைச்சா பிரிச்சிடுவோம் - ஆ.ராசா புள்ளி வைக்க கோலமே போட்ட நயினார்!

நெல்லை : ஆ.ராசாவின் கோரிக்கையை கேட்ட பிறகு எனக்கு தமிழ்நாட்டை இரண்டாகப் பிரிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை ஏற்பட்டுள்ளது என பாஜக எம்.எல்.ஏ நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டை இரண்டாகப் பிரிக்க முடியாது என நினைக்க வேண்டாம், பிரதமர் மோடி தலைமையிலான ஆட்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. பிரிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் பிரித்து விடுவோம் என நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், தமிழ்நாட்டை இரண்டாக பிரிக்க வேண்டும் என்று இனி தமிழ்நாட்டில் போராட்டம் நடைபெறலாம் என்றும் பாஜக சட்டமன்ற குழு தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார்.

English summary

BJP MLA Nainar Nagendran said that there is a desire to divide Tamil Nadu into two. This is modi government, if we want to divide Tamil Nadu into two, we will divide it, He added.