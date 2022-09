மாடுமேய்க்க சென்ற போது பாலியல் சீண்டல்! தீக்கிரையாகிப் போன சிறுமி! திடுக்கிட்ட திருவள்ளூர்!

Thiruvallur

oi-Mohan S

திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூண்டி அருகே, கூட்டு பாலியல் அச்சுறுத்தல் காரணமாக, 17 வயது சிறுமி மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீக்குளித்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சென்னை அரசு மருத்துவமனையில் ஆபத்தான நிலையில் அந்த சிறுமி சிகிச்சை பெற்ற வரும் நிலையில், மிரட்டல் விடுத்த 5 இளைஞர்கள் மீது மாவட்ட எஸ்.பியிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூண்டி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட மோவூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த 17 வயது சிறுமி ஒருவர், அங்குள்ள மாந்தோப்பில் வழக்கமாக மாடு மேய்ப்பதற்காக சென்றுள்ளார்.

இந்நிலையில், கடந்த 23-ம் தேதி, அந்த மாந்தோப்பிற்குள் மாடு மேய்க்க சென்றபோது, அங்கிருந்த அதே பகுதியைச் சேர்ந்த 5 இளைஞர்கள், அந்த சிறுமியிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

A complaint has been lodged with the District SP regarding the incident of setting fire to a 17 year old girl due to sexual threats near Thiruvallur.