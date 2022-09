”ஜாலியாக பள்ளிக்கு செல்வேன்.. யாரும் ஒதுக்கமாட்டார்கள்” டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்ட சிறுமி தான்யா உற்சாகம்

Thiruvallur

திருவள்ளூர்: முகச்சிதைவு அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்ட சிறுமி தான்யா மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடியை அடுத்த வீராபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் ஸ்டீபன்ராஜ்- சௌந்தர்யா தம்பதியினர். இவர்களின் 9 வயது மகள் தான்யா, அரசுப் பள்ளியில் 4 ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.

மூன்று வயது வரை சராசரி குழந்தையாக இருந்த தான்யாவின் கன்னத்தில் கரும்புள்ளி ஒன்று தோன்றியது. இதனை ரத்த கட்டி எனப் பெற்றோர்கள் சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ள, அது நாளடைவில் பாதி முகத்தை சிதைக்கும் அளவிற்கு மாறியுள்ளது. இதன்பின்னர் பெற்றோர் எழும்பூர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை எடுத்தனர்.

ஆனாலும் நாளுக்கு நாள் நோய் அதிகரித்து அதன் பாதிப்பு அவரது கண், கன்னம், வாய் என முகத்தின் பாதியைச் சிதைத்துவிட்டது. மகளின் சிகிச்சைக்காக பலரிடமும் கடன் பெற்று மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைகளை தொடங்கிய பெற்றோருக்கு, எதுவும் கைகொடுக்கவில்லை. ஒரு கட்டத்தில் சிறுமியின் சிகிச்சைக்கு பணம் திரட்ட முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

சிறுமி தான்யாவிற்கு அடுத்த ஹேப்பி நியூஸ்.. படிப்பு செலவை அரசே ஏற்கும்- அமைச்சர் நாசர் அறிவிப்பு

