4 எம்.எல்.ஏக்களும் எடப்பாடி போட்ட பிச்சை! "புண்ணாக்கு" வார்த்தையை விட்ட மாஜி! அண்ணாமலை மீது அட்டாக்!

திருவள்ளூர் : பாஜக பெற்ற நான்கு எம்.எல்.ஏக்கள் அதிமுக போட்ட பிச்சை என அதிமுக முன்னாள் எம்.பி திருத்தணி கோ.ஹரி பேசியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்துயுள்ளது.

கடந்த பல மாதங்களாக தமிழகத்தில் எதிர்க்கட்சி யார் என்பதில் பாஜக - அதிமுக இடையே வார்த்தைப் போர் நிகழ்ந்து வருகிறது. நாங்கள் தான் எதிர்க்கட்சியாகச் செயல்படுகிறோம் என அண்ணாமலை உள்ளிட்ட பாஜக தலைவர்கள் கூறி வந்தனர்.

இந்நிலையில், அதிமுக முன்னாள் எம்.பி கோ.ஹரி, அண்ணாமலையையும், பாஜகவையும் கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசியுள்ளார்.

கூட்டணி கட்சியான பாஜகவை ஈபிஎஸ் ஆதரவாளரான கோ.ஹரி கடுமையாகத் தாக்கிப் பேசியுள்ளது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

AIADMK former MP Tiruthani G.hari said that the four MLAs won by BJP are our alms have created a stir.