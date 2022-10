என் மகனை பாம்பு கடிச்சிடுச்சு.. 2 பாம்புகளுடன் மருத்துவமனைக்கு ஓடிய தந்தை - திருவள்ளூரில் ஷாக்!

Thiruvallur

oi-Mohan S

திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி அருகே, தனது மகனை கடித்த கட்டுவிரியன் மற்றும் கண்ணாடி விரியன் ஆகிய பாம்புகளை, சிறுவனின் தந்தை கையோடு எடுத்து வந்ததால், திருவள்ளூர் தலைமை அரசு மருத்துவமனையில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

பாம்பு கடித்தால், என்னவாகுமோ? ஏதாகுமோ என்ற அச்சத்துடன் கடிபட்டவருடன், கடித்த பாம்பையும் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வரும் சம்பவங்கள் அவ்வப்போது நிகழ்கின்றன. அப்படியொரு சம்பவம், திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி அருகே அரங்கேறியுள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி அடுத்த கொல்ல குப்பம் கிராமத்தில் வசிப்பவர் மணி. இவரது மனைவி எல்லம்மாள். இந்த தம்பதிக்கு, 7 வயதில் மணி என்ற மகன் உள்ளார். இந்த தம்பதியர், அதே பகுதியில் கூலி வேலை செய்து வருகின்றனர்.

English summary

There was a commotion when a father came to Tiruvallur government hospital with snakes to treat his son who had been bitten by a snakes.