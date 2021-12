சென்னை அருகே நீச்சல் தெரியாமல் கூவம் ஆற்றில் குளித்தவர் நீரில் மூழ்கி பலி

Thiruvallur

oi-Udhayabaskar

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பிஞ்சிவாக்கம் பகுதியில் கூவம் ஆற்று தடுப்பணையில் நண்பர்களுடன் குளிக்கச் சென்ற இளைஞர் ஒருவர் நீரில் மூழ்கி பலியானார்.

ஆற்றில் குளித்துக்கொண்டிருக்கும்போது காணாமல் போன பிரேம்குமார் என்பவர் அரைமணிநேரம் கழித்து சடலமாக மீட்கப்பட்டார்.

சம்பவம் குறித்து கடம்பத்தூர் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து பிரேம்குமார் உடலை அரசு மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறு ஆய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.

English summary

A youth who went to bath with his friends at the Cooum River dam in the Pinchivakkam area in Tiruvallur district has drowned. Premkumar, who went missing while bathing in the river, was found dead half an hour later.