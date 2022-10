அட மிருகமே! கடலை கொடுக்கச் சென்ற சிறுமி! காட்டுக்குள் தூக்கிச் சென்ற கொடூரன்! துவைத்தெடுத்த மக்கள்!

Thiruvallur

திருவள்ளூர் : திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி அருகே ஏழாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவியை காட்டுப்பகுதிக்குள் தூக்கிச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்ய முயற்சித்ததாக இளைஞர் ஒருவரை பொதுமக்கள் சேர்ந்து சரமாரியாக தாக்கி காவல் துறையில் ஒப்படைத்த சம்பவம் பலத்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் கடந்த சில நாட்களாக பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக 18 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுமிகள் வன்கொடுமை சம்பவங்களில் சிக்கும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

உத்தரப்பிரதேசம், தெலுங்கானா, ஆந்திரா, ஹரியானா, ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இத்தகைய சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவது போல் தற்போது தமிழகத்தில் இந்த கொடூரங்கள் அரங்கேறுவது சமூக ஆர்வலர்களையும் பெற்றோர்களையும் அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

The incident where a young man was assaulted by the public and handed over to the police department for allegedly carrying a seventh standard girl student into the forest and trying to rape her near Thiruthani in Tiruvallur district has caused a lot of shock.