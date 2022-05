Thiruvallur

oi-Nantha Kumar R

திருவள்ளூர்: திருப்பதியில் சோதனையின்போது தமிழக பாஜக நிர்வாகியின் பாக்கெட்டில் இருந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் படத்தை போலீசார் குப்பை தொட்டியில் வீசியுள்ளனர். இதுதொடர்பான வீடியோ வெளியான நிலையில் சம்பவம் குறித்து விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என திருப்பதி எஸ்பியிடம் புகார் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாக்கெட்டில் இருந்த மோடி படத்தை போலீஸ் பிடுங்கி வீசிட்டாங்க ஸார்.. தமிழக பாஜக நிர்வாகி பரபர புகார்

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூண்டி ஊராட்சி சென்றாயன்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்தவர் பாண்டுரங்கன். இவர் பூண்டி ஒன்றியத்தின் பாஜக தலைவராக உள்ளார்.

இலங்கை நெருக்கடி.. முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் ரூ 5 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கிய இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்!

இவர் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் திருப்பதி கோவிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்ய முடிவு செய்தார். அதன்படி கடந்த 3ம் தேதி கட்சி நிர்வாகிகள் 6 பேருடன் திருப்பதி கோவிலுக்கு புறப்பட்டார்.

English summary

Police have thrown to a garbage a picture of Prime Minister Narendra Modi from a BJP Secretary pocket during a checkup in Tirupati. A complaint has been lodged with the Tirupati SP seeking an inquiry into the incident following the release of the video.