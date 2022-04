சூப்பர்! “எஸ்பி உடன் டீ குடிக்கலாம்” இத நீங்க கண்டிப்பாக பண்ணனும்..அசத்தும் திருவள்ளூர் போலீசார்

Thiruvallur

oi-Rajkumar R

திருவள்ளூர் : கஞ்சாவை ஒழிக்க உதவினால் மாவட்ட எஸ்.பியுடன் தேநீர் அருந்தலாம் எனவும், கஞ்சா விற்பனை குறித்து தகவல் தெரிவிப்பவர்களுக்கு உரிய சன்மானமும் மரியாதையும் வழங்கி, தகவல் சொல்வோர் அடையாளங்கள் பாதுகாக்கப்படும் என திருவள்ளூர் மாவட்ட எஸ்.பி.வருண்குமார் கூறியுள்ளார்.

இதனால் சட்டம் ஒழுங்கு பாதிக்கப்படுவதோடு மாணவர்களின் எதிர்காலமும் பாதிக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்தது.

இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் தமிழக டிஜிபி சைலேந்திர பாபு தமிழக போலீசாருக்கு சுற்றறிக்கை ஒன்றை அனுப்பினார்.

Tiruvallur district SP Varunkumar said that with the help of cannabis eradication, one can have tea with the district SP and those who report cannabis sales will be given due respect and respect and the identities of the informants will be protected.