'ஓர் கன்னித் தமிழே வா'.. சொந்தமாக பாட்டு எழுதி ராகத்துடன் மேடையில் பாடிய அமைச்சர் எ.வ.வேலு!

திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலையில் நடைபெற்ற தமிழர் திருநாள் விழாவில் பொதுப்பணித்துறை மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் துறை அமைச்சர் எ.வ.வேலு, சொந்தமாக ஒரு பாட்டெழுதி அதை ராகம் போட்டு அனைவர் முன்னிலையிலும் பாடி அசத்தினார்.

தமிழ் மொழியை தனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் என்றும் தமிழ் மீது கொண்ட பற்றால் பள்ளிப்பருவத்திலேயே தாம் பாடல்கள் எழுதிய வரலாறு உண்டு எனவும் கூறியிருக்கிறார்.

திருவண்ணாமலையில் எ.வ.வேலு நடத்தும் பொறியியல் மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு அருணை என தமிழில் பெயர் சூட்டியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

At the Thamilar Thirunaal function held at Tiruvannamalai, Minister EV Velu, wrote a song by himself and sang it with a raga in front of everyone.