அடுத்த ஐபிஎல் தொடரில் தல தோனி.. சிஎஸ்கே நிர்வாகம் அளித்த பரபரப்பு தகவல்!

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருவாரூர்: 2023ம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டனாக எம்எஸ் தோனி தொடருவாரா என்ற கேள்விக்கு, அந்த அணியின் சிஇஓ காசி விஸ்வநாதன் பதில் அளித்துள்ளார்.

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து நட்சத்திர வீரர் தோனி ஓய்வை அறிவித்தாலும், ரசிகர்கள் மத்தியில் அவருக்கான மாஸ் ஒரு துளி கூட குறையாமல் உள்ளது. இதற்கு மிகமுக்கிய காரணம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும், அவர் ஐபிஎல் போட்டிகளில் தொடர்ந்து ஆடி வருவதும் தான்.

கடந்த ஆண்டு கேப்டன்சியை ஜடேஜாவிடம் கொடுத்தாலும், தோனியின் இடத்தை நிரப்ப முடியாமல் அவர் திணறினார். இதனால் கடைசி நேரத்தில் மீண்டும் தோனியே கேப்டன்சியை ஏற்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது.

எம்.எஸ்.தோனிக்கு ஐபிஎல் 2022தான் கடைசி சீசனா? - 'சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்க்கு அடுத்த சீசனிலும் நான்தான் கேப்டன்'

English summary

Mahendra Singh DHoni will Continue as the Chennai super kings captain for the ipl 2023 says CEO Kasi Viswanathan. Also he adds, he will perform good like ipl 2022.